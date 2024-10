Pedestre morre prensado por caminhão em acidente na porta de frigorífico de Belo Horizonte

Um homem de 32 anos morreu após ser prensado contra a parede de um frigorífico. A vítima, que estava saindo do trabalho, foi atropelada por um caminhão, no bairro da Candelária, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, nesta sexta-feira (18).

Outra pessoa que viu o sinistro também faleceu no local após sentir um mal súbito. O acidente foi registrado por volta de 6h20 da manhã, conforme informou o Corpo de Bombeiros ao g1.

Veja também País Mulher escorrega ao limpar janela e fica pendurada em prédio no interior de SP; veja País Candidato a reeleição, prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é baleado

Os bombeiros também relataram que o motorista do caminhão estava em choque e não conseguiu explicar como ocorreu o acidente.

Com a colisão, o funcionário do frigorífico teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Um carro branco de aplicativo também foi atingido pelo caminhão, contudo, não houve feridos no veículo.