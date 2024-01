Parente de passageiros que estavam em helicóptero desaparecido participou de buscas por vítimas

O familiar de duas vítimas do acidente de helicóptero, Sidney Souza dos Santos, 65 anos, integrou as buscas pelas vítimas na mata da região de Paraibuna, no Interior paulista. O helicóptero, que estava desaparecido desde dia 31 de dezembro, foi encontrado nesta sexta-feira (12).

Conforme o Metrópoles, Sidney é pai de Luciana Marley Rodzewics Santos, 46 anos, e avô de Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, 20 anos. A aeronave decolou com quatro pessoas. Além de Luciana e Letícia, também havia um amigo chamado Rafael, e o piloto Cassiano Tete Teodoro.

Após a descoberta dos destroços, Sidney afirma que está resignado com a confirmação da morte. “Foram muitos dias de angústia e tristeza. A família estava sem chão, sem saber o que fazer”, disse. Ele ficou no ponto de apoio das buscas, montado em um hotel a cerca de 3 km da queda da aeronave.

Sidney Souza dos Santos Pai de uma das vítimas “Felizmente o helicóptero Águia, da Polícia Militar, conseguiu encontrar. Eu já estava me sentindo impotente. Minha mulher estava à base de remédios… A gente não trabalha, não come, não se alimenta, não dorme. Graças a Deus encontrou agora”.

“Eu vim para cá. Mas a área é muito grande e isso assusta. Fiquei rezando”, detalhou. Ao todo, cerca de 30 voluntários participaram das buscas, incluindo familiares, policiais aposentados, bombeiros civis e maqueiros.

AERONAVE DESAPARECIDA

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia. Os destroços do helicóptero foram localizados nesta sexta-feira (12).

Legenda: As buscas estão sendo realizadas por uma equipe chamada de Esquadrão Pelicano Foto: Divulgação/FAB

A aeronave foi localizada em uma área de mata em Paraibuna (SP). Em imagem divulgada pela PM, é possível ver uma clareira na vegetação e o que seriam destroços da aeronave entre as árvores.

Em publicação nas redes sociais, a capitã Natalia, do Comando de Aviação da PM, detalhou que a investigação sobre o desaparecimento foi em parceria com a Polícia Civil e frisou que os destroços estavam em "região de mata densa onde foi necessário uma outra aeronave pra que nossos tripulantes pudessem acessar o local".