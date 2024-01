Helicóptero que desapareceu a caminho de Ilhabela (SP) é encontrado

Destroços do helicóptero que estava desaparecido no litoral de São Paulo, desde o dia 31 de dezembro, foi localizado nesta sexta-feira (12). A informação foi divulgada nas redes sociais da Polícia Militar de São Paulo. Ainda não há relatos sobre os passageiros e o piloto.

A aeronave foi avistada por agentes que sobrevoavam a região a bordo do helicóptero Águia 24 da PM.

Veja foto divulgada pela PM:

A aeronave foi localizada em uma área de mata em Paraibuna (SP). Em imagem divulgada pela PM, é possível ver uma clareira na vegetação e o que seriam destroços da aeronave entre as árvores.

Em publicação nas redes sociais, a capitã Natalia, do Comando de Aviação da PM, detalhou que a investigação sobre o desaparecimento foi em parceria com a Polícia Civil e frisou que os destroços estavam em "região de mata densa onde foi necessário uma outra aeronave pra que nossos tripulantes pudessem acessar o local".

Assista:

Aeronave desaparecida

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia.

Legenda: A aeronave que desapareceu é um helicóptero, modelo Robinson R44 (foto), nas cores cinza e preta Foto: Divulgação

A aeronave que realizava as buscas conta com um sistema que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.

Quem estava no helicóptero

A aeronave decolou com quatro pessoas: Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro, que já teve a licença cassada por transporte clandestino.

As buscas foram concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraibuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.