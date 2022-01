Paciente com suspeita de Covid aguarda mais de 24h em fila de serviço de telemedicina

Um paciente aguardou, na última sexta-feira (7), cerca de 24 horas na fila do serviço de telemedicina do plano que possui para ser atendido. O publicitário Maurício Debon acessou a ferramenta por volta das 8h, e já tinha outras 3.500 pessoas em espera por atendimento, um dia depois ele ainda aguardava a vez, sendo o 747º na fila. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Ele só conseguiu conversar com um médico no domingo (9), mais de 48 horas após a primeira tentativa. Debon teve contato com uma pessoa que recebeu o disgnóstico positivo para Covid-19 e apresentava sintomas gripais leves, como tosse, dor de cabeça e fadiga.

O atendimento serviria para ele relatar o quadro de saúde e ser encaminhado para realizar um teste, através do plano de saúde, que revelaria se havia sido infectado com o coronavírus.

Agora, o publicitário enfrenta outro obstáculo para receber o diagnóstico: uma vaga disponível em laboratórios para conseguir realizar o exame. O horário mais próximo que ele encontrou foi na próxima quinta-feira (12). "Até lá, já devo estar bem", disse à publicação.

O contato com pessoas que testaram positivo para a doença também foi o que motivou a assistente administrativa Amanda Silva a procurar pelo serviço de atendimento a distância. Ao entrar na fila, às 18h30 da última sexta-feira, havia mais de 4.600 pessoas na frente dela.

No dia seguinte, sábado (8), às 12h, ela ainda aguardava para falar com um médico. Após a longa espera, decidiu desistir e procurar uma clínica para realizar o exame.

"Todos os hospitais e clínicas estão lotados no Rio de Janeiro. Eu não queria me expor e nem expor mais gente, mas tive que vir porque na telemedicina não consegui ser atendida", relatou ela, que estava com sintomas leves e desejava ser encaminhada para realizar o exame através do plano de saúde.

Sobrecarga do sistema

O Portal Telemedicina — plataforma que conecta médicos a clínicas que oferecem consultas online — informou que o tempo de espera dobrou em relação ao registrado no auge da pandemia, assim como o volume de demanda.

Segundo a corretora 3 SEG, os usuários dos planos de saúde que a empresa atende têm relatado tempo de espera entre 4 e 6 horas no atendimento remoto e nos pronto-socorros. Para tentar evitar sobrecarga a empresa declarou à publicação que tem emitido alertas e informativos aos clientes para atualizá-los.

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) informou, à Folha, que a telemedicina e consultas médicas fora do ambiente hospitalar são responsáveis por dar a boa parte da demanda, ainda que o serviço esteja sobrecarregado.

"São, portanto, imprescindíveis para evitar uma maior lotação e os consequentes inconvenientes e riscos de contaminação em salas de espera de prontos-socorros igualmente acima da capacidade", declarou a entidade ao jornal paulista.