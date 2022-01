Cinco pessoas da mesma família morrem após carro ser soterrado em Brumadinho, Minas Gerais

Cinco pessoas da mesma família morreram no último sábado (8) em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após o carro em que estavam ser soterrado por um deslizamento de encosta nas proximidades do condomínio Retiro do Chalé. As informações são do G1.

A família estava desaparecida desde o sábado. Os bombeiros localizaram os corpos dos três adultos e das duas crianças somente nesta segunda-feira (10).

Estavam no veículo o casal Henrique Alexandrino dos Santos, 41, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, 40, os filhos Ana Alexandrino Santos, 3, e Vitor Cardoso Alexandrino Santos, 6; além de Geovane Vieira Ferreira, 42, da mesma família.

Segundo relato de parentes, a família saiu da cidade de Paula Cândido, na Zona da Mata mineira, em direção ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. No começo da tarde do sábado, no entanto, eles desviaram o caminho devido à interdição da BR-040. Não se sabe o trajeto escolhido.

Legenda: A Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e 10 militares do Corpo de Bombeiros participaram das buscas da família Foto: CBMMG/Divulgação

O carro foi atingido pelo deslizamento e arrastado pela lama por cerca de 400 metros, sendo "completamente destruído". A Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e 10 militares do Corpo de Bombeiros participaram das buscas com uso de um retroescavadeira.

Parte do carro da família foi encontrada por volta de 18h desta segunda-feira. O último corpo foi encontrado por volta das 19h30. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.