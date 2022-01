Onda de calor no Rio Grande do Sul pode causar temperaturas de até 43°C nesta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo para 216 municípios do Rio Grande do Sul (RS) em virtude de uma onda de calor. As temperaturas em algumas regiões podem atingir até 43°C. O alerta começa nesta terça-feira (11) e pode durar de três a cinco dias.

Na capital Porto Alegre, os termômetros devem atingir os 37°C na próxima sexta-feira (14). O motivo para essas ocorrências é um bloqueio atmosférico, que impedirá novas frentes frias de avançarem. As informações são do g1.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, inclusive, um alerta para altos índices de radiação ultravioleta, com níveis entre 11 e 16, pontuando cuidado extremo.

A dica é evitar ao máximo a exposição ao sol, e se proteger com filtro solar, além de manter a hidratação

Estiagem

O tempo seco no RS fez com que 197 municípios decretassem situação de emergência em relação à estiagem. O maior risco, segundo projeções da Defesa Civil é nas regiões oeste e central.