Brasil deve receber 600 mil doses a mais de vacina da Pfizer para crianças

O País deve receber, somente neste mês de janeiro, 600 mil doses a mais da vacina da Pfizer para crianças. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na porta do ministério, na manhã desta segunda (10).

De acordo com ele, as remessas chegarão a 4,3 milhões. A previsão inicial era de que o País recebesse 3,7 milhões de doses pediátricas. As informações são do G1.

Os dados foram fornecidos em frente ao Ministério da Saúde para jornalistas. "Tenho uma notícia para vocês: nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica, agora no mês de janeiro. Então, serão 4,3 milhões de doses de vacina", informou.

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em dezembro, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Como as doses ainda não chegaram, esse público ainda não começou a ser vacinado. A expectativa do governo é de que a primeira remessa chegue até o próximo dia 15 (sábado).

O ministério já havia informado anteriormente que as doses chegarão em lotes nos próximos meses. O Brasil tem 20 milhões de crianças nessa faixa etária.

Vacinação infantil

De acordo com o Governo, a vacinação infantil ocorrerá:

em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas;

sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação;

com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.