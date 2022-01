Operação no Jacarezinho marca início de novo projeto de ocupação policial em comunidades do RJ

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro iniciaram, na manhã desta quarta-feira (19), o novo projeto de ocupação social na periferia. O projeto Comunidade Integrada começou pelo Jacarezinho, onde ocorreu a ação mais letal da história das forças de segurança, com 28 mortos, em maio do ano passado.

Com 1,2 mil homens, a estratégia será patrulhar ruas e avenidas das regiões e delegacias que farão investigações para desmembrar organizações criminosas. O projeto prevê ainda intervenções urbanísticas e sociais.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes pela Polícia Civil. Até agora, não há confirmação de detidos e apreendidos, e nem de relatos de tiroteios entre criminosos e os agentes.

“Neste primeiro momento, a ideia é que possamos fazer uma retomada do território”, disse o porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz. “Era necessário que fizéssemos este trabalho de cerco e agora é fazer vasculhamento, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e verificação de antigos mandados de prisão”, emendou.

Além do Jacarezinho, a ocupação deve acontecer ainda em outras cinco comunidades com forte atuação de milícias e do tráfico de drogas: Muzema/Tijuquinha/Morro do Banco, no Itanhangá; Cesarão, em Santa Cruz; PavãoPavaozinho/Cantagalo, em Copacabana e em Ipanema; Maré; e

Rio das Pedras.

No entanto, o governo não informou o cronograma de ocupação desses alvos. Isto deverá acontecer somente no próximo sábado (20).