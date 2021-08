Olavo de Carvalho está vivo, informa hospital após boatos sobre morte do escritor

O estado de saúde do escritor e ideólogo Olavo de Carvalho, 74 anos, é estável, segundo informou o Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas de São Paulo, nesta quarta-feira (25). As informações são do portal Metrópoles.

O comunicado do hospital se deu após boatos sobre a morte do escritor, mencionados inclusive por Heloísa de Carvalho, filha dele, no Twitter. Ela ressaltou não saber se seriam verdadeiros — ela rompeu relações com o pai.

Legenda: Filha do escritor ressaltou, no início e no fim da mensagem, não saber da veracidade da informação Foto: reprodução/Twitter

Na tarde desta quarta, ela comentou que o pai já havia falecido, mas a notícia do óbito estaria sendo segurada para ser divulgada nas proximidades do dia 7 de setembro, quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil. O motivo, segundo ela, seria "para soltar e inflar de bolsolavetes (sic) na rua".

Ao Metrópoles, a unidade de saúde indicou que o quadro clínico é o mesmo apontado no último boletim, divulgado há menos de duas semanas. Na ocasião, a equipe da instituição afirmou que Olavo de Carvalho deu entrada na unidade de emergência do InCor com "quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica".

O hospital ainda acrescentou, no mesmo comunicado, que o ideólogo "permanece internado com quadro clínico estável", sendo supervisionado pelo médico José Antônio Franchini Ramires.

Tratamento

De acordo com o colunista Igor Gadelha, Olavo veio ao Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. O escritor estava internado desde abril deste ano um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, país em que mora desde 2005.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil