Olavo de Carvalho é internado com problemas respiratórios, mas passa bem, diz comunicado

Internado com crise respiratória nos Estados Unidos, o professor e escritor Olavo de Carvalho passa bem e deve receber alta amanhã, segundo informou a mulher dele, Roxane Andrade de Souza. As informações são do portal UOL.

Olavo de Carvalho, de 73 anos, é considerado o guru da família do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). Ele mora com a mulher em Richmond, no estado norte-americano da Virginia.

A internação dele foi confirmada por sua equipe nas redes sociais. Segundo o comunicado, o escritor está bem e o quadro não é grave.

Mesmo hospitalizado, segundo a equipe, o professor gravou vídeo para a aula inaugural de seu curso, que foi publicada em seu canal do YouTube na noite desta terça-feira (13).