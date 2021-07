Olavo de Carvalho desembarca no Brasil para realização de tratamento em hospital público

O escritor Olavo de Carvalho, 74 anos, desembarcou, na manhã desta quinta-feira (8), no Brasil para um tratamento médico. Considerado o guru do bolsonarismo, havia anos que ele não pisava no País. As informações são do jornal Metrópoles.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, Olavo veio dar continuidade a um tratamento. O escritor estava internado desde abril deste ano em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele mora em território estadunidense desde 2005.

Olavo de Carvalho foi levado para o Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Ele ficará sob os cuidados do cardiologista José Antonio Ramires.

O Incor é um hospital público de alta complexidade, com especialidade em cardiologia, pneumologia e cirurgias cardíaca e torácica. Segundo a instituição, 80% dos atendimentos da unidade são dedicados a pacientes com tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A entidade também atende pacientes particulares e cobertos por empresas de saúde suplementar.

Além dos problemas respiratórios, o escritor sofre com consequências da doença de Lyme há alguns anos. A enfermidade é popularmente conhecida como “doença do carrapato”, já que é transmitida pelo aracnídeo.

O que é doença de Lyme

Causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, a doença de Lyme pode causar irritação na pele, dores nas articulações e fraqueza nos membros.

De acordo com o portal Pebmed, especializado em notícias médicas, a doença pode ser tratada com antibióticos. Caso o paciente tenha sintomas persistentes, artrites ou alterações neurológicas, a recomendação é de terapia intravenosa.