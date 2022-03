Mulher encontra caixa de marimbondos gigante ao voltar para casa em Goiás; veja vídeo

Uma mulher encontrou uma caixa de marimbondo gigante ao voltar para casa no Assentamento Santa Rita do Brueiro, no Município de Niquelândia, em Goiás, na última sexta-feira (4). As informações são do site Metrópoles.

Segundo a publicação, a mulher passou um tempo fora de casa para fazer um tratamento médico e, ao retornar para o imóvel, se deparou com o enxame em um cômodo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás teve que ser acionado para retirar a caixa de marimbondos, que se encontrava em um quarto. A caixa continha milhares de marimbondos e a operação militar foi considerada um sucesso.