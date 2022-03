Casal encontra cobra de 1,5m camuflada em vaso de planta

Uma cobra jiboia de 1,5 metro de comprimento foi encontrada camuflada em um vaso de planta no apartamento de um casal em Cuiabá. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3), em um condomínio no bairro Recanto dos Pássaros. As informações são do G1.

Semelhança com as pedras do vaso

A serpente conseguiu passar despercebida pelos moradores por possui cor semelhante com as pedras do vaso.