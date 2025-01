Mulher acusa Magazine Luiza de injúria racial após receber email de loja: 'Olá, macaca'

A cozinheira Susan de Sousa Sena, de 35 anos, denunciou a empresa Magazine Luiza por injúria racial após receber um e-mail sendo chamada de "macaca". O caso ocorreu no último sábado (4), depois da moradora de São Paulo comprar uma máquina de lavar pelo aplicativo da loja. As informações são do Uol.

No processo da compra, ela cadastrou endereço, trocou a senha e fez o reconhecimento facial. Em uma das mensagens, ela recebeu a saudação "Olá, Macaca!", enquanto nas outras, foi chamada pelo próprio nome, Susan.

Veja também País Perícia exuma corpo do sogro de mulher presa por envenenar bolo em Torres, no RS País Nora acusada de envenenar bolo chamava sogra de 'naja', mas nega participação no crime; veja detalhes do depoimento

Susan detalhou, em entrevista à TV Globo, que uma funcionária do setor de diversidade e inclusão da empresa pediu desculpa pelo ocorrido, declarando que alguém teria colocado o nome dela como "macaca" no processo de cadastro.

Em nota, a Magazine Luiza lamentou o ocorrido, detalhando que o caso não está relacionado com a biometria. Isso porque a operação é "100% digital, sem qualquer interação humana. O mesmo acontece com as mensagens de confirmação enviadas pela Magalu para os consumidores".

O uso do "macaca" pode ter sido inserido durante o cadastro, realizado em 2011, alegou a empresa. Diante disso, a Magalu explicou que adotou medidas para evitar outras ocorrências como a de Susan.

"A companhia já excluiu o campo 'apelido' de seus formulários cadastrais e adotou uma lista de palavras inapropriadas, que passarão a ser vetadas no momento do preenchimento do cadastro", explicou.

Denúncia de injúria racial

Ao receber o e-mail com a injúria racial, Susan detalhou nas redes sociais que chegou a atualizar a página e entrar no cadastro na Magalu. "Eu fiquei parada uns 20 minutos na cama, sem entender o que aconteceu. Isso é muito sério, eu já chorei em casa, na rua e na delegacia", disse.

Com os prints do ocorrido, a cozinheira buscou a polícia para denunciar o caso. O 50º Distrito Policial do Itaim Paulista apura o crime. "Já registrei um Boletim de Ocorrência e estou tomando todas as medidas legais para que os responsáveis sejam identificados e punidos", afirmou.