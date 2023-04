Militar do Exército morre atropelado por viatura blindada em quartel no DF

O cabo do Exército Brasileiro Dyuare Segundo Marra, de 22 anos, morreu atropelado por uma viatura blindada lançadora de foguetes, no Forte Santa Bárbara, em Formosa, no estado de Goiás. O caso aconteceu no 16º Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF) nessa quinta-feira (13).

Em nota, o Comando Militar do Planalto informou que o Dyuare ajudava no estacionamento de um dos veículos blindados quando aconteceu o acidente. Um procedimento de apuração para investigar as circunstâncias foi instaurando pelas Forças Armadas.

"O Comando Militar do Planalto e o 16º GMF se solidarizam com a família enlutada e estão prestando apoio institucional, psicológico e espiritual aos familiares”, concluiu.

Legenda: Dyuare Segundo Marra e Danielle Araujo Soares eram noivos Foto: Reprodução/Instagram

'Alegre e humilde'

A noiva da vítima, Danielle Araujo Soares, 28, relatou ao Metrópoles que chegou a ir ao Hospital Estadual de Formosa, mas o companheiro já estava morto.

“Eu estava no trabalho quando me ligaram, falando que ele tinha sofrido um acidente de trabalho, mas não me falaram nada. Eu não esperava. O Dyuare era jovem, tinha muita saúde, era alegre e humilde", contou.

QUEM ERA DYUARE

O cabo do Exército era atleta de ciclismo e competia em provas pelo Brasil. Duyarte Segundo Marra compartilhava momentos de treinos e fotos com a noiva. Junto a outros amigos, ele fazia parte de grupos de ciclismo.

Dyuare treinava para a etapa de Brasília do Gran Fondo Brasil, que iria percorrer mais de 100 km. Em 2022 conquistou o 4º lugar na categoria.

O enterro do cabo aconteceu nesta sexta-feira (14), no Cemitério de Redenção, em Goiás. Amigos da vítima fizeram um cortejo em bicicleta para se despedirem do amigo.