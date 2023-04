Justiça decreta prisão de homem que jogou carrinho de compras em mulher em Goiás

A Justiça de Goiás decretou, nesta quinta-feira (13), a prisão preventiva de Rogério Santos da Silva, de 37 anos, por arremessar um carrinho de compras em uma mulher, no interior de Goiás. Conforme o Ministério Público, o comerciante teve o risco de matar a vítima.

Conforme o g1, a defesa de Rogério Santos não foi localizada. O suspeito foi denunciado por tentativa de homicídio com o uso de recurso que impede a defesa da vítima. No documento de decisão, o juiz, Leonardo Bordini, disse que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública.

Bordini esclarece também que a decisão acontece para garantir a integridade física e psicológica da mulher. O carrinho de compras também será apreendido. É citado na decisão que o "autuado, em uma fila de supermercado, sem qualquer tipo de provocação ou atitude por parte da vítima, arremessou contra ela um carrinho de supermercado de aproximadamente 25 kg, que possui capacidade de carga de até 300 kg".

RELEMBRE O CASO

A agressão aconteceu no dia 16 de fevereiro, no Atacadão Dia a Dia, em Santo Antônio do Descoberto. As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostraram o momento em que o agressor e a vítima estavam na fila do caixa de pagamento antes de Rogério se afastar, levantar o carrinho e arremessar na cabeça da mulher, que caiu.

A vítima disse que estava esperando sua vez para pagar as compras quando pegou o celular para gravar um áudio desmarcando um compromisso com outra pessoa. Enquanto ela usava o celular, o agressor teria saído da fila e, sem motivo aparente, buscado o carrinho para jogar na cabeça dela.

A vítima não se feriu gravemente. Conforme o marido dela, que pediu para não ser identificado, não houve nenhuma discussão que motivasse o ataque de fúria do agressor. “Não ocorreu nenhuma discussão ou nada parecido. Foi puramente o que está no vídeo. Eles não trocaram nenhuma palavra”, argumenta.

Após o ataque, ainda segundo o marido, o homem teria gritado: “Isso é para vocês aprenderem e pararem de me perseguir”. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza leve e Rogério foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Rogério já tem passagem pela Polícia, sido preso por violência doméstica. Segundo o delegado Guilherme Rocha, o agressor, identificado como Rogério Santos da Silva, 37, é citado em pelo menos sete processos na busca pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).