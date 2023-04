Parque em SP onde professora morreu após descer de tobogã suspende atividades

O Ski Mountain Park, em São Roque, no interior de São Paulo, suspendeu as atividades por tempo indeterminado após acidente em um tobogã resultar na morte da professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, 42. O filho dela, de sete anos de idade, que a acompanhava, ficou ferido. O caso aconteceu no último sábado (8).

Conforme um comunicado da empresa ao público, o fechamento temporário ocorre "em solidariedade aos familiares e amigos da vítima, bem como com a finalidade de colaborar com a apuração dos fatos".

Legenda: Empresa publicou o comunicado em seu site. Foto: Reprodução

Testemunhas seguem sendo ouvidas pela Polícia Civil de São Roque, que apura o acidente. Segundo o UOL, no último fim de semana, os investigadores ouviram duas pessoas — entre elas o monitor que acompanhava os clientes que usavam o tobogã — e conseguiram uma lista dos que estavam no local para novas oitivas.

Os laudos da perícia feita no equipamento e da necropsia no corpo da vítima devem ficar prontos em 30 dias.

Investigação

O UOL divulgou, também, que a Prefeitura de São Roque informou que o parque conta com as licenças municipais necessárias para o funcionamento e que agentes da Divisão de Fiscalização devem fazer uma vistoria no local.

Na segunda-feira (10), a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) já foi ao parque inspecionar a construção do tobogã, para saber se o equipamento segue as normas técnicas de engenharia. O laudo ainda será emitido.

Vítimas

Luciana morreu após sofrer um acidente em um tobogã do Ski Mountain Park. Ela e o filho de sete anos foram jogados para fora do equipamento e bateram contra uma grade de contenção. A criança foi levada para um hospital, mas a mãe não resistiu ao impacto. O brinquedo foi interditado pela Polícia Civil de São Roque.

O marido da vítima e pai da criança ferida ficou em estado de choque e, por isso, ainda não prestou depoimento à polícia local. Ele estava com a família no momento do acidente.