Máscaras devem deixar de ser obrigatórias em voos domésticos no Brasil

A Anvisa deve liberar os passageiros, tripulantes e funcionários dos aeroportos brasileiros do uso de máscaras nos voos domésticos. A reunião de avaliação para selar a questão será realizada nesta quarta-feira (17). As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Com a determinação, não será mais obrigatório a utilização do item sanitário, mas a recomendação continuará em vigor. A expectativa é de que a nova medida já comece a valer nesta semana.

Segundo publicação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a articulação teria sido comandada por Daniel Pereira. Anteriormente, ele era o homem "número 2" do Ministério da Saúde, mas assumiu o cargo de diretor da Anvisa recentemente.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil