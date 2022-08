Resultado do Fies para o segundo semestre será divulgado hoje; saiba como acessar

O Ministério da Educação divulga, nesta terça-feira (16), o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022. A lista dos aprovados ficará disponível no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.

Caso tenha sido selecionado, o estudante deve entrar novamente no site do Fies e complementar os dados de inscrição até o dia 19 de agosto.

Ele tem até 5 dias para apresentar a documentação exigida na faculdade, centro universitário ou universidade.

Em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil da ida à instituição de ensino superior, ele deve formalizar o contrato de financiamento em um agente financeiro, como Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

Os inscritos que não forem selecionados na chamada são automaticamente incluídos na lista de espera.

CALENDÁRIO FIES

Inscrições: 9 a 12 de agosto

Resultados (pré-selecionados): 16 de agosto

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 17 a 19 de agosto

Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro

VAGAS DE FINANCIAMENTO

O governo federal estima que mais de 44 mil vagas são ofertadas nesta edição do programa, voltado a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada.

Podem concorrer os estudantes que realizaram alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010 e obtido média mínima de 450 pontos nas provas, além de nota superior a zero na redação.

É vedada a inscrição para indivíduos que participaram do exame como treineiro — menores de 18 anos e que ainda não estão no último ano do ensino médio. Para obter o financiamento, “é necessário comprovar renda mensal familiar per capita (por cabeça) de até três salários mínimos”, diz o MEC.

