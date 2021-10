Mariana Férrer vai recorrer ao STJ após homem acusado de estuprá-la ser inocentado mais uma vez

Mariana Ferrer, 25, vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a Justiça manter, nesta quinta-feira (7), a absolvição do empresário de futebol André de Camargo Aranha, 44. Ele é acusado, em inquérito policial, de ter dopado e estuprado a promotora de eventos em 2018.

A atual ordem judicial sobre o caso foi tomada por desembargadores catarinenses, que mantiveram a decisão em primeira instância — proferida em setembro de 2020. Por 3 votos a 0, decidiram inocentar Aranha os desembargadores Ana Lia Carneiro, Ariovaldo da Silva e Paulo Sartorato.

À Folha de S. Paulo, o advogado de Ferrer, Júlio Cesar Ferreira da Fonseca, contou que os desembargadores reconheceram “que a conjunção carnal ocorreu e que o autor foi o réu”. Porém, entenderam que a prova da vulnerabilidade — Aranha teria dopado Ferrer antes de violentá-la — ainda seria dúbia.

Advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho disse à Folha que a decisão dos magistrados “reflete o que consta nos autos” e que “todas as provas são no sentido da absolvição do André”.

Entenda o caso

Em 2018, conforme Mariana Ferrer, Aranha a dopou para estuprá-la em uma festa no Café de La Musique, em Florianópolis (SC). Na época, ela tinha 21 anos. Aranha negou o crime. Na versão do empresário, Ferrer praticou sexo oral, mas de forma consensual.

Testemunhas e provas periciais, no entanto, mostraram que o empresário havia dopado e violentado a mulher. Apesar disto, em 2020, ele ganhou a primeira batalha na Justiça com a sentença inédita de “estupro culposo” — quando não há intenção de estuprar.