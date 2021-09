'Hulkinho do tráfico' é preso por fazer venda casada de sexo e drogas em Brasília

Um garoto de programa de 27 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (21), pela Polícia Civil, em Brasília. Conhecido como "Hulkinho do tráfico", ele vendia cocaína e drogas sintéticas durante encontros sexuais com clientes, em uma espécie de venda casada. As informações são do jornal Extra.

Conforme as investigações, que duraram cerca de um mês, o jovem vendia entorpecentes para cliente de alto poder aquisitivo, geralmente durante a realização dos programas, e também em festas direcionadas ao público LGBTQIAP+.

O suspeito ainda vendia os produtos ilícitos para outros profissionais do sexo, por aplicativos de mensagens, onde combinava previamente o local de entrega.

Hulkinho foi preso em flagrante pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e uso de documento falso. No local, outro homem, de 22 anos, também foi preso suspeito de vender substâncias ilícitas.

Legenda: Hulkinho se apresentava como personal trainer nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

O investigado se apresentava nas redes sociais como Jean Hulkinho e foi detido quando estava próximo a uma padaria, na Quadra 312 Norte, em Brasília. Ele negociava a venda de porções de cocaína conhecida como "escama de peixe" — substância com alto teor de pureza e mais cara que a versão comum — com um cliente.

Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, o jovem jogou mesas e cadeiras contra os policiais, mas foi alcançado. Com ele, a Polícia conseguiu apreender uma quantidade de substâncias ilícitas. Clientes de Hulkinho confirmaram aos investigadores que compravam drogas dele, principalmente em festas ou em bares da cidade.