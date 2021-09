Quatro crianças são resgatadas em casa suja de fezes e lixo no Espírito Santo

Uma denúncia salvou a vida de quatro irmãos em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Três meninas de 12, 10 e seis anos, e um menino autista de quatro, sofriam maus-tratos dos pais. Eles estavam em uma casa com lixo acumulado e fezes de animais. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar realizaram o resgate em agosto deste ano.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (22), pela TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo.

Conforme um documento acessado pelo portal G1, os policiais militares encontraram o menino autista "comendo um pedaço de fezes de cachorro e que as irmãs correram para limpar para que não percebessem".



Os pais chegaram a ser presos. Depois, passaram por uma audiência de custódia sendo liberados, mas não podem sair do município. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e aguarda mais laudos periciais.

Conforme relato das crianças para os órgãos de seguranças, eles estavam trancados em casa e há vários dias sem comer. Uma pediatra constatou a desnutrição de um dos irmãos. Em seguida, eles foram encaminhadas a um abrigo do município.