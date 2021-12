Goiás confirma primeiros casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron

Goiás confirmou os dois primeiros casos de Covid-19 a partir da variante Ômicron do coronavírus. Os registros são de duas moradoras de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital do estado.

Conforme o prefeito do município, Gustavo Mendanha (sem partido), os casos são de duas moradoras da cidade, de 20 e 46 anos de idade. Ambas estão com sintomas leves da doença.

Ao portal Metrópoles, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (Sesgo) informou que o relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), do Ministério da Saúde, não registrou casos da Ômicron no estado. Em razão disso, esses são considerados os primeiros em solo goiano.

Suspeita

Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã deste domingo (12), o gestor municipal indicou que a suspeita é de que as duas pessoas se contaminaram após ter contato com um casal de missionários vindos de Luanda, capital da Angola, na África.

Os dois missionários desembarcaram, conforme Mendanha, em Guarulhos (SP), no dia 3 de dezembro. Lá, fizeram teste RT-PCR, o qual apresentou resultado negativo para a infecção. Posteriormente, eles ficaram em Aparecida de Goiânia, entre os dias 3 e 5.

O prefeito do Município destacou que, apesar de o casal ter tido o resultado negativo, as autoridades da saúde decidiram fazer sequenciamento genético das pessoas positivadas. "As duas, depois desse trabalho feito, foi detectado que estavam com a variante Ômicron", pontuou.

Gustavo Mendanha frisou ter feito a divulgação dos casos para que os moradores busquem a vacina contra a enfermidade.

Transmissão comunitária

A Secretaria da Saúde de São Paulo comunicou, nesse sábado (11), que a variante Ômicron já se encontra em transmissão comunitária no estado paulista. Após sequenciamento genético, foi constatado que um homem de 67 anos testou positivo para a doença a partir da nova cepa sem ter viajado para o exterior.

Já vacinado, inclusive com dose de reforço, ele foi a quarta pessoa no estado a testar positivo para a doença a partir da nova variante. Ele se encontra com sintomas leves, mas está isolado em casa.

A vigilância sanitária paulista busca pessoas que entraram em contato com ele intentando identificar possíveis novos casos. Até o momento, não foram registrados óbitos devido à nova variante nos Estados Unidos e na Europa.