'Foi um herói', diz pai sobre filho que sobreviveu ao correr durante ataque a creche em Blumenau

Fabio Junior Hrenzer Santos Mecânico

A psicóloga do hospital falou para que a gente não ficasse comentando com as crianças sobre o ocorrido. Nós ainda não falamos com os professores para saber como tudo aconteceu, mas no hospital meu filho contou que a tia Célia (professora) mandou ele correr muito rápido. Meu menino foi um herói. Mesmo ferido, ele correu. Ele disse: 'pai, um homem mau me deu um soco, eu não sei porque, e a professora me mandou correr'. Todas as professoras, policiais e equipe médica foram heróis também."