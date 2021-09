Fiocruz entrega 1,7 milhão de doses da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou 1,7 milhão de doses da AstraZeneca, nesta terça-feira (14), ao Ministério da Saúde (MS). A distribuição deste imunizante havia sido paralisada há duas semanas devido ao atraso do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) — matéria-prima chinesa usada na produção de vacinas contra a Covid-19.

Desse total, 50 mil já foram para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro. O restante ficou no almoxarifado do MS, para ser distribuído aos estados. Segundo o órgão, as entregas ocorrerão “nos próximos dias”.

A Fiocruz prevê mais entregas ao longo da semana. Os quantitativos e datas serão informados após conclusão de análises do controle de qualidade. Segundo a instituição, os lotes semanais até o fim do mês estão garantidos.

A Bio-Manguinhos/Fiocruz aguarda novas remessas do IFA para a produção de mais imunizantes. Com essa última remessa, a Fiocruz totaliza 93,6 milhões de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).