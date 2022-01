Filho morre após bater caminhão do pai em engavetamento com outras três carretas

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões deixou como vítimas um homem de 39 anos, e a mulher dele, de 34, no início da tarde desta quinta-feira (13). O motorista que morreu dirigia o veículo do pai. O acidente ocorreu no Contorno Leste da BR-116, no município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (PR). As informações são do G1.

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que o engavetamento ocorreu de forma repentina e as causas do sinistro serão apuradas pela Polícia Científica do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou da operação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a concessionária que administra o trecho, a Arteris Litoral Sul, tem câmeras de monitoramento que devem ajudar os peritos a entender como o acidente aconteceu.

O Corpo de Bombeiros também atendeu mais duas pessoas, incluindo o homem que era pai do motorista. Elas tiveram ferimentos leves e se recusaram a ir ao hospital.

A maior quilometragem de filas por conta do engavetamento aconteceu por volta das 16 horas, quando a Arteris registrou 18 quilômetros de congestionamento no sentido Foz do Iguaçu. Também houve lentidão no sentido São Paulo.