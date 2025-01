Estudo mostra que nova carteira de identidade tem menos risco de fraude que antigo RG e carteira de motorista

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem menos risco de fraude do que o antigo Registro Geral (RG) e do que a carteira de motorista, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As informações constam em um estudo da Serasa Experian feita a pedido do portal g1. Foram analisadas cerca de 3 milhões de transações financeiras em outubro do ano passado utilizando a CIN.

No levantamento, somente 0,2% tinham algum indício de fraude. De modo geral, o novo documento tem somente 0,08% de chance de ser utilizado em algum tipo de golpe, bem abaixo do antigo RG e da CNH. Os riscos de transações fraudulentas com os dois chegam perto dos 4%.

Veja também País A caminho do trabalho, policial militar é morto a tiros no Rio de Janeiro País Brasileiro deportado vendeu tudo que tinha e gastou mais de R$ 170 mil para entrar nos EUA

A pesquisa do Serasa aponta que aproximadamente 40% das suspeitas de fraude encontradas eram relacionadas à adulteração no documento.

Embora a CIN represente um avanço nacional, na visão de especialistas em segurança pública, ainda é preciso que o Governo Federal crie um banco brasileiro com dados biométricos de todos os cidadãos. Isso atualmente é de responsabilidade dos estados, a exemplo do antigo RG, e as informações não estão interligadas.