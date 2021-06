Criança de três anos morre após ser picada por escorpião, em Minas Gerais

Uma criança de três anos morreu, na madrugada deste domingo (13), após ser picado por um escorpião, na cidade de Monte Azul, em Minas Gerais. Conforme informações do portal G1, o menino pisou no escorpião quando estava correndo, no sítio da família.

Ele estava calçado com chinelos, de acordo com o pai da criança. Logo após a picada, o menino foi levado para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças. Ele morreu devido a choque anafilático, após apresentar náusea e sonolência.

“Tudo o que eu pude fazer, eu fiz, mas Deus achou melhor assim. Meu filho amado morreu e a sensação é de que minha vida acabou”, disse o pai do menino, Mateus Fagundes, ao portal.

O hospital estava com o estoque de antiescorpiônico zerado, após atender outro paciente que foi picado. Então, os médicos procuraram o soro em hospitais das cidades vizinhas.

Antes de morrer, o menino começou a ser transferido para o Hospital Universitário Clemente de Faria, em Montes Claros, devido à gravidade do quadro clínico. Mas ele teve uma parada cardiorrespiratória durante o trajeto e precisou retornar ao hospital de Monte Azul.

“Buscamos três ampolas no hospital de Espinosa e mais três no Hospital de Mato Verde. Seguimos o protocolo do Ministério da Saúde e administramos as seis ampolas na criança, que apresentava estado grave. Todo o soro havia sido aplicado em, aproximadamente, uma hora depois da chegada da criança”, afirmou Marcelo de Oliveira, gerente administrativo do hospital.

O sepultamento da criança ocorreu no cemitério de Monte Azul, na tarde deste domingo (13).