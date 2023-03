Conheça Jorge Lafond, ator homenageado pelo Google nesta quarta-feira (29)

O ator, bailarino e drag queen brasileiro Jorge Lafond, mais conhecido por dar vida à personagem Vera Verão, é o homenageado pelo Google nesta quarta-feira (29). O artista carioca é lembrado pelo Doodle do buscador no dia em que faria 71 anos.

Vera Verão

Jorge começou a praticar a arte drag em 1992, no programa "A Praça é Nossa", do SBT, consagrando a personagem Vera Verão. Antes disso, atuou em "Os Trapalhões", "Viva o Gordo" e foi bailarino do Fantástico, na TV Globo.

Lafond começou a carreira como bailarino na Europa, aos 17 anos. O artista estudou balé clássico, dança africana e se graduou em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele participava com frequência de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo destaque na agremiação carioca Imperatriz Leopoldinense.

O ator morreu em 11 de janeiro de 2003, em São Paulo, após período internado com problemas cardiorrespiratórios.

Ícone LGBT

Um dos ícones LGBTs dos anos 1990, o carioca tentou esconder que era homossexual na adolescência. Ele abraçou a sexualidade posteriormente, mas não foi bem recebido em todos os espaços.

Na homenagem, o Google reconhece Lafond como um dos pioneiros em representações que ajudaram a quebrar estereótipos homofóbicos. "Ele foi e continua sendo um modelo para outros gays na América do Sul e ao redor do mundo", aponta.

A vida de Lafond será transformada em um musical, chamado "Jorge Para Sempre Verão". A peça está em processo de pré-produção, dirigida por Rodrigo França.