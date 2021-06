Burger King Brasil faz campanha sobre comunidade LBTQIA+ e gera polêmica nas redes; assista

Uma campanha lançada pela rede de fast food Burger King na última quarta-feira (24) sobre a comunidade LGBTQIA+ repercutiu na Internet em meio a críticas, apoio e até mesmo comentários preconceituosos.

O material, lançado nos canais do restaurante em plataformas como Instagram e Twitter, foi preparado por conta do Dia Internacional do Orgulho Gay. A data é comemorada todo dia 28 de junho.

Burguer King

Em vídeo, pais acompanham crianças e adolescentes enquanto eles falam as visões diante de assuntos como homossexualidade e famílias LGBTQIA+. Assista:

“Ai, mas como eu vou explicar isso pra uma criança?”. Que tal assim: pic.twitter.com/Grqde51LUM — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) June 23, 2021

Para complementar a campanha, o site do Burger King também alterou as cores oficiais, além de que o mesmo foi feito nos perfis das redes sociais. O site oficial, inclusive, ainda traz relatos de funcionários da rede que são parte da comunidade.

Vídeo curto

Criado em apoio com a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT) e junto do coletivo Mães Pela Diversidade, o vídeo curto mostra várias crianças pontuando que a orientação sexual não é uma característica importante das pessoas.

"Se eles conseguem, você consegue", diz o vídeo, que já ultrapassou a marca de 72 mil curtidas apenas em uma rede social.

Além dele, O Burger King ainda lançou cartilha com dicas e instruções para quem deseja conhecer mais sobre o tema. A produção também ocorreu em parceria com o 'Mães Pela Diversidade' e pode ser encontrada no site oficial da marca.

Reações opostas

Na Internet, diversos usuários ressaltaram a importância de campanhas semelhantes. Muitos pontuaram que é necessário esclarecer questões pertinentes à comunidade, como uma forma de encerrar o ciclo de preconceito existente em solo brasileiro.

Foto: reprodução/Twitter

No entanto, comentários depreciativos também se espalharam nas redes sociais após a divulgação. No Twitter, por exemplo, a hashtag #BugerKingLixo viralizou, trazendo mensagens duras em relação ao comercial.

Em diversas publicações, internautas chegaram a definir a gravação como "falta de respeito" e uma forma de "destruição da infância". Nesse caminho, muitos chegaram a proferir ataques contra as lojas e boicote à empresa.

Foto: reprodução/Twitter

Posicionamento do Burger King

Em entrevista ao portal UOL, a marca se posicionou sobre as críticas recebidas, afirmando que não deve alterar a publicação original.

O comunicado ainda apontou que nenhum preconceito será tolerado e "todas as pessoas são bem-vindas" nas franquias da empresa.

"O desenvolvimento da campanha 'Como Explicar', voltada e pensada especificamente para o público adulto, contou com a curadoria de especialistas em psicologia para garantir o uso de uma linguagem adequada, bem como uma consultoria de diversidade e das ONGS Mães pela Diversidade e APOLGBT", completou a nota.