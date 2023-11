Brasileira é encontrada morta nos EUA; ex-namorado é suspeito

Melyssa Pereira da Costa, de 21 anos, foi encontrada morta na cidade de Danbury, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (20). O suspeito do crime é o ex-namorado dela, Dheraldy Caldeira, de 29 anos. Segundo o portal Folha de São Paulo, o homem teria matado a ex-companheira e, em seguida, tirou a própria vida. Os dois eram naturais do Pará, da cidade de Parauapebas, e vivam cerca de dois fora.

Separados há duas semanas, a família da vítima só soube da separação do casal pelo próprio suspeito. "Quando eu atendi ao telefone me deu um aperto no peito. Eu sabia que algo de ruim tinha acontecido. Desde que ela foi embora daqui, eu sabia que nunca mais ia ver minha filha", disse Franciane Pereira Ribeiro, mãe de Melyssa, ao portal.

Ainda na conversa, Franciane relatou que a família faz uma vaquinha para custear o valor do translado do corpo e também para trazer o filho do casal para o Pará. A criança foi encontrada sem ferimento, na cena do crime, desde então, a criança está sob tutela no governo norte-americano.

Investigações

Apesar das autoridades não confirmarem o nome da vítima e da criança, em uma nota sobre o caso, a polícia declarou que agentes foram acionados por volta das 7h30 (horário local) da segunda-feira para uma ação na avenida Griffing, nos EUA.

Policiais foram informados que o caso se tratava de um possível suicídio, no entanto, ao chegarem no local, os bombeiros já estavam no apartamento do casal, onde ambos foram encontrados mortos.

O filho do casal foi encontrado na residência, sem nenhum ferimento. O detetive do caso, Mark Williams declarou: "como os dois mantinham um relacionamento doméstico, este é um exemplo do pior tipo de violência doméstica".

Nas redes sociais, a última publicação de Melyssa é com o filho e Dheraldy.