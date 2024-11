Homem é encontrado morto prensado em elevador em shopping de Curitiba

Um homem foi encontrado morto no início da noite desta quinta-feira (14) no Shopping Estação, no bairro Rebouças, em Curitiba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, o corpo da vítima estava prensado entre o elevador e a parede do poço do equipamento que fica no estacionamento do centro de compras.

Conforme informações dos portais g1 e Tribuna, o elevador em questão apresentou um problema, e a equipe de manutenção foi acionada. Ao acessar o equipamento, um técnico viu o homem entre a cabine a parede do poço do elevador, já inconsciente.

O técnico em questão se aproximou do elevador para fazer o trabalho de manutenção quando notou uma mancha vermelha. Inicialmente acreditou tratar-se de tinta, mas ao se aproximar do poço, ouviu gotejamento. Ao acessar a cabine, constatou a presença do corpo da vítima.

As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas constataram a morte do homem no local. Ele estava sem documentos de identificação, mas análises preliminares apontam que ele teria cerca de 30 anos e estaria sozinho no shopping.

As forças policiais isolaram o local após o ocorrido, mas o shopping continuou funcionando normalmente.

O Shopping Estação, por meio de nota, afirmou estar colaborando com as investigações. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram colhidas pela Polícia Civil do Paraná para investigações. As avaliações iniciais da perícia é de que o ocorrido possa ter sido um acidente.