Análise: Empate do Mirassol não foi bom para o Ceará, mas pressiona o Sport

O torcedor do Ceará 'secou' o Mirassol nesta sexta-feira (15), para ter mais um adversário para ultrapassar ao fim da 37ª rodada de olho no acesso, mas não deu. O time paulista empatou com o Operário fora de casa em 1 a 1, chegou aos 64 pontos na vice-liderança, e o Alvinegro, 4º com 60, só poderá ultrapassá-lo na última rodada. Já o Fantasma, que ajudou muito o Vovô vencendo Sport e Novorizontino em rodadas recentes, não tem mais chance de acesso.

Na última rodada, o time paulista recebe a Chapecoense, no domingo. O Ceará joga fora de casa contra o Guarani/SP, já rebaixado em Campinas, no mesmo dia. O Vovô pode chegar 'colado' no Mirassol na tabela para a última rodada caso vença o América na segunda (18) no Castelão.

Legenda: Classificação da Série B após empate do Mirassol contra o Operário Foto: Reprodução / srgoool

Sport mais pressionado

O empate do Mirassol foi pior para o Sport. Com o resultado, o time pernambucano entra mais pressionado ainda para o confronto com a Ponte Preta, no sábado, ás 21h30 no Moisés Lucarelli. Isso porque, se o Sport perder, o Mirassol já sobe, e seria um time a menos para o time pernambucano ultrapassar. O time pernambucano esperava uma derrota do Mirassol para ter chance de ultrapassá-lo e não depender de tropeços do Ceará.

E o Leão da Ilha entrar pressionado pode ser benéfico para o Ceará. Até porque, o Vozão pode subir antecipadamente se vencer o América na segunda-feira se o Sport perder no sábado.

O momento do Sport é disparado o pior entre as equipes que lutam pelo acesso, com vindo de derrotas para América, Operário e empate diante da Chapecoense em casa.

E a Ponte Preta joga tudo na luta pela permanência. O time abre o Z4 com 38 pontos e se vencer, pode sair restando uma rodada.

Veja jogos da 37ª rodada da Série B