Empresário brasileiro que desapareceu na Suíça estava em cativeiro e conseguiu fugir, diz cunhado

Encontrado nesta terça-feira (21) após ficar 13 dias desaparecido na Suíça, o empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, fugiu de um cativeiro e procurou a família e a polícia, conforme contou o cunhado dele ao portal g1. Márcio estava no país europeu em uma viagem de negócios, iniciada em 8 de novembro.

Segundo o cunhado de Márcio, Carlos Roberto Cera, o empresário de Itupeva (SP) conseguiu escapar de um local onde era mantido em cativeiro e entrar em contato com a esposa e com a irmã dele. "Acionamos um casal de amigos, que estava próximo do local onde o Márcio estava, e levaram ele para a delegacia", explicou.

Ainda conforme Carlos, Márcio está debilitado e se recuperando após ficar 13 dias em cativeiro. Ele disse ainda que Márcio registrou um boletim de ocorrência, e a polícia pediu à família para manter a investigação em sigilo. Mais detalhes sobre o ocorrido com o empresário não foram informados. Segundo a família, ainda não há definição da volta de Márcio ao Brasil.

Polícia investiga

A polícia da Suíça abriu investigação para apurar os detalhes do caso, mas a informação de que Márcio estava em um cativeiro ainda não foi confirmada pelas autoridades, conforme informações do jornal O Globo.

Em nota, a polícia de Zurique disse que o brasileiro foi encontrado na Espanha.

Relembre o caso

A família de Márcio Rodrigues da Silva emitiu um comunicado, na terça-feira (21), informando que o empresário foi encontrado após 13 dias desaparecido, em Zurique, na Suíça.

Márcio viajou a trabalho para entregar documentos para um supostos investidores, no dia 7 de novembro, chegando ao país europeu no dia 8. Em entrevista à TV Tem, Ana Lucia Cera, esposa da vítima, afirmou que o marido entrou em contato com ela, revelando que poderia ter caído em um possível golpe.

Ainda na terça, os familiares de Márcio relataram saber pouco sobre a situação do empresário. Segundo eles, o homem só teria se comunicado com a polícia.

O que se sabe?

O caso de Márcio Rodrigues ainda é um mistério para polícia e familiares. Os detalhes da investigação não foram divulgados. Conforme a esposa, o homem chegou a mandar fotos e vídeos do aeroporto de Zurique.

Nos últimos contatos com a família, Márcio contou que já teria ido ao locar realizar a entrega de documentos relacionados a um investimento feito pela internet. O homem disse também que achava ter caído em um golpe.

Segundo Ana, por volta de 13h30 do dia 8, pelo horário de Brasília, Márcio parou de dar notícias e o celular foi desligado. Ela disse que o marido comentou que o grupo havia pegado o passaporte dele, alegando que precisaria do documento, mas não devolveu. Ana registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e está em contato com a Interpol.

O Ministério das Relações Exteriores informou que não pode comentar o caso, mas que está à disposição da família, através do consulado brasileiro.