Empresário brasileiro que estava desaparecido é encontrado na Suíça; veja o que se sabe sobre o caso

A família de Márcio Rodrigues da Silva emitiu um comunicado, nessa terça-feira (21), informando que o empresário foi finalmente encontrado após 13 dias desaparecido, em Zurique, na Suíça.

Márcio viajou a trabalho para entregar documentos para um supostos investidores, no dia 7 de novembro, chegando ao país europeu no dia 8. Em entrevista à TV Tem, Ana Lucia Cera, esposa da vítima, afirmou que o marido entrou em contato com ela, revelando que poderia ter caído em um possível golpe.

"Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se aconteceu alguma coisa comigo, saiba que eu te amo muito", diz o empresário em áudio divulgado pela TV Tem.

Ainda nessa terça, os familiares de Márcio relataram saber pouco sobre a situação do empresário. Segundo eles, o homem só teria se comunicado com a polícia.

O que se sabe?

O caso de Márcio Rodrigues ainda é um mistério para polícia e familiares. Os detalhes da investigação não foram divulgados. O empresário viajou para o país europeu no dia 7 de novembro, e chegou lá no dia 8. Conforme a esposa, o homem chegou a mandar fotos e vídeos do aeroporto de Zurique.

Nos últimos contatos com a família, Márcio contou que já teria ido ao locar realizar a entrega de documentos relacionados a um investimento feito pela internet. O homem disse também que achava ter caído em um golpe.

Segundo Ana, por volta de 13h30 do dia 8, pelo horário de Brasília, Márcio parou de dar notícias e o celular foi desligado. Ela disse que o marido comentou que o grupo havia pegado o passaporte dele, alegando que precisaria do documento, mas não devolveu. Ana registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e está em contato com a Interpol.

O Ministério das Relações Exteriores informou que não pode comentar o caso, mas que está à disposição da família, através do consulado brasileiro.

O cunhado de Márcio, Carlos Cera, esclareceu ao Globo que a família estava fazendo de tudo para encontrar o empresário: "já foram consultados todos os órgãos possíveis: a aduana, a alfândega, a polícia. O necrotério também foi olhado. Ele também não apareceu no hospital. Isso é um sinal bom. Tem muita gente ajudando e muita gente procurando pistas, indo atrás. Acredito que em breve vamos ter respostas".