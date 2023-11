Desaparecimento de empresário brasileiro será investigado pela polícia suíça

A polícia da Suíça informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do desaparecimento do empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, que foi visto pela última vez em 8 de novembro no aeroporto de Zurique. Segundo a família, o homem viajou ao país europeu para entregar documentos referentes a um investimento virtual. Desde então, ele está desaparecido.

O empreendedor atua no ramo de produtos terapêuticos e mora no município de Itupeva, no interior de São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

Entenda o caso

Ana Lúcia da Silva, esposa de Márcio, declarou ao portal g1 que o marido viajou ao país europeu no dia 7 de novembro e que pousou em Zurique no dia seguinte. Ela destacou que Márcio chegou a mandar um vídeo e fotos para ela, mostrando que havia aterrissado no aeroporto suíço.

Conforme Ana, Márcio viajou para assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet, e isso precisava ser feito pessoalmente.

A mulher diz que, após o marido encontrar com um grupo de pessoas dessa suposta empresa, começou a dizer que achava que havia caído em um golpe. "Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse ele em mensagem para a esposa.

Segundo Ana, por volta de 13h30 do dia 8, pelo horário de Brasília, Márcio parou de dar notícias e o celular foi desligado. Ela disse que o marido comentou que o grupo havia pegado o passaporte dele, alegando que precisaria do documento, mas não devolveu.

Ana registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e está em contato com a Interpol.

O Ministério das Relações Exteriores informou que não pode comentar o caso, mas que está à disposição da família, através do consulado brasileiro.