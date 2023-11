Empresário Jonathan Jensen é encontrado morto em Santa Catarina; sócio é preso suspeito do crime

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de um sueco de 21 anos, encontrado morto em uma casa em Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado, na noite da última quarta-feira (15). Jonathan Jensen, que é ex-namorado do influenciador Gustavo Rocha, foi encontrado deitado perto da cozinha, com ferimentos na cabeça e no tronco. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito da morte é o sócio da vítima, que também é sueco. Ele foi preso após fugir com um carro de luxo que seria do jovem.

O suspeito, de 22 anos, foi encontrado na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis, a cerca de 75 quilômetros de onde a morte ocorreu. Ao ser ouvido pela PM, ele confessou o assassinato. Além dele, dois advogados estavam dentro do veículo, uma Mercedes CLA 250.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o assassinato da vítima tenha sido motivado por controle da empresa de marketing da qual ele era sócio. Segundo a corporação, o suspeito ficou em silêncio durante todo o interrogatório.

Gustavo Rocha

Gustavo Rocha lamentou a morte do ex-namorado em publicação nos stories do Instagram. "Sempre vou te amar. Obrigado pelos momentos. Descanse em paz", escreveu ele em uma foto de Jonathan Jensen.

Legenda: Gustavo Rocha lamenta morte do ex-namorado Foto: Reprodução Instagram

Jonathan Jensen e Gustavo Rocha assumiram o relacionamento em maio de 2021. À época, o jovem trabalhava como empresário do influenciador, segundo informação do jornal O Dia.