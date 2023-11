Juiz é afastado após acusações de assédio por colega, advogada e estagiárias

O juiz Odijan Paulo Goncalves Ortiz, da 1ª Vara Criminal de Vacaria, foi afastado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) após denúncias de assédio e importunação sexual. De acordo com informações do portal Gaúcha Zero Hora, as vítimas seriam quatro mulheres: uma juíza, uma advogada e duas estagiárias.

As denunciantes afirmaram que os episódios envolvendo as condutas inapropriadas de Ortiz teriam ocorrido no ambiente de trabalho, em espaços públicos e nas redes sociais.