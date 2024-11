Alunos de Direito da PUC são demitidos de escritórios de advocacia após caso de racismo

Alvos de denúncia por racismo, três estudantes de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) foram demitidos dos escritórios de advocacia onde eram estagiários. Eles são acusados de proferirem ataques contra alunos negros da Universidade de São Paulo (USP), durante os Jogos Jurídicos Estudantis, no último sábado (16).

Vídeos do momento mostram parte da torcida dos universitários da PUC gritando "pobre", "ainda por cima é cotista", "cotista filho da p***" e "manda o Pix da esmola" contra estudantes negros da universidade pública. A competição ocorreu em Americana, no Interior de São Paulo, e a situação ganhou notoriedade com postagens nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, Tatiane Joseph Khoury, Matheus Antiquera Leitzke e Arthur Martins Henry foram desligados dos escritórios Pinheiro Neto, Tortoro, Madureira & Ragazzi e Castro Barros Advogados, respectivamente, segundo informações do g1. Até o momento, os estudantes envolvidos não se manifestaram sobre o caso.

Uma quarta envolvida, que também foi identificada nas imagens, faz parte do escritório Machado Meyer. Em nota, a repartição ressaltou que "fará as apurações necessárias e avaliará as medidas a serem tomadas", salientando que tem a diversidade como um de seus pilares essenciais.

Outra universitária que aparece nas imagens foi afastada do Centro Acadêmico 22 de Agosto, da Faculdade de Direito da PUC. "Considerando nossa política rigorosa de combate a qualquer comportamento discriminatório, removemos a pessoa dos quadros da gestão com rapidez, até que tudo seja devidamente apurado pelas instâncias da Universidade", divulgou a gestão.