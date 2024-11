Chance de acesso do Ceará na Série B com vitória, empate ou derrota contra o América-MG

O Ceará tem uma decisão pela frente contra o América-MG nesta segunda-feira (18). No fechamento da 37ª rodada da Série B de 2024, o time alvinegro entra em campo na Arena Castelão, às 21h45, com o objetivo de retornar ao G-4 e depender apenas de si na última partida para conquistar o acesso à Série A de 2025. O confronto aumentou de pressão após a vitória do Sport contra a Ponte Preta no sábado (16), um resultado que recolocou momentaneamente o Leão da Ilha na 4ª colocação.

No momento, apenas o campeão Santos garantiu vaga para a 1ª divisão. Ceará, Sport, Mirassol, Novorizontino e Goiás disputam as últimas três posições. A matemática, no entanto, já definiu que pelo menos um dos times paulistas (Mirassol ou Novorizontino) irá subir por conta da pontuação, pois o pior cenário deixa um deles na 4ª colocação.

Legenda: Dos times que brigam pelo acesso, apenas o Ceará ainda falta jogar na 37ª rodada da Série B Foto: reprodução / SrGoool

Assim, todos aguardam e "secam" o Vovô, que pode se colocar em uma condição muito favorável na 38ª e última rodada da competição, quando encara o lanterna e rebaixado Guarani-SP. O Diário do Nordeste explica os caminhos para o acesso, a depender do resultado obtido logo mais, com promessa de mais de 60 mil torcedores no Castelão.

VITÓRIA (63 pontos)

O cenário perfeito é a vitória. Qualquer resultado positivo coloca o Vovô no G-4 e dependendo apenas de si para o acesso na última rodada. Hoje, o Sport é o 4º colocado, com 63 pontos, enquanto o Ceará tem 60. Em caso de triunfo, o time alvinegro iguala essa pontuação, mas o supera no número de vitórias, um dos critérios de desempate: 19 x 18. Assim, se repetir a mesma pontuação do Leão da Ilha ou apenas vencer no jogo final, garante a vaga na 1ª divisão. Os pernambucanos enfrentam o Santos na Ilha do Retiro. Um placar favorável diante do América-MG também elimina o Goiás da briga pelo acesso.

EMPATE (61 pontos)

Em caso de empate, o Ceará permanece na 5ª posição, agora com 61 pontos, dois a menos que o Sport. Deste modo, precisa vencer o último jogo e torcer para o Leão da Ilha perder ou empatar diante do Santos, o que deixaria os pernambucanos atrás do Vovô, que estaria garantido no G-4. Nesse caso, o time alvinegro também poderia contar com derrotas se Novorizontino e Mirassol para sonhar com o acesso. De todo, perderia a vantagem de depender apenas de si e precisaria de combinação de resultados para subir.

DERROTA (60 pontos)

Se perder, o Ceará ainda pode conquistar o acesso, mas a situação é muito difícil. Nesse caso, o Vovô deveria vencer o Guarani-SP na rodada final e torcer para o Sport perder para o Santos na última rodada. da Série B. Essa seria a única alternativa para garantir a presença no G-4.