Sport vence e adia chance de acesso do Ceará na Série B de 2024; veja cenário

O Sport goleou a Ponte Preta por 4 a 0, neste sábado (16), no estádio Moisés Lucarelli/SP, e adiou qualquer chance de acesso do Ceará na Série B de 2024 durante a 37ª rodada - com gols de Barletta, Fabinho, Fabricio Dominguez e Rafael Thyere. Na verdade, aumentou a pressão alvinegra na busca pelo resultado positivo diante do América-MG, na próxima segunda (18), às 21h45, na Arena Castelão, para voltar ao G-4 da tabela de classificação.

Legenda: Mirassol, Novorizontino, Sport, Ceará e Goiás ainda brigam pelo acesso Foto: reprodução / SrGoool

Isso porque a vitória pernambucana recolocou o Sport na 4ª posição, agora com 63 pontos, ultrapassando o Vovô, que tem 60. No entanto, se o time alvinegro ganhar do América-MG, iguala essa pontuação e retoma a vaga no G-4 devido ao número de vitórias, que seria 19 x 18. Por isso, o Ceará ainda depende apenas de si.

Assim, nenhum outro resultado importa além da vitória. Matematicamente, a vitória do Sport encerrou qualquer possibilidade de acesso do América-MG. Vale ressaltar que na 37ª rodada, o único time com condições de passar o Ceará é o próprio Leão da Ilha, que agora aguarda o resultado da Arena Castelão para confirmar esse panorama. Com o título antecipado do Santos, a disputa pelas últimas três vagas do G-4 fica restrito para Mirassol, Novorizontino, Sport, Ceará e Goiás.

Em caso de empate ou derrota do Ceará, a equipe cearense perde a vantagem na reta final da Série B para o Sport, que fica mais próximo do acesso e tem pela frente o Santos, na Ilha do Retiro, no último jogo - já o Vovô visita o rebaixado Guarani no estádio Brinco de Ouro. Todas as partidas da 38ª rodada serão no próximo domingo (24), às 18h30.

Nos cálculos, Mirassol e Novorizontino ainda não subiram, pois podem ser ultrapassados por Sport e Ceará. No entanto, pelo menos um subirá, já que, no pior cenário, um dos dois paulistas terminariam em 4º. No caso do Goiás, precisa torcer para o Ceará não vencer, já que esse resultado encerra qualquer chance de acesso do time goiano. Como tem um jogo a menos, de fato, o Vovô segue dependendo apenas de si, uma vez que ultrapassa o Sport nos demais critérios, todavia, precisa vencer.

Últimos jogos de Ceará e Sport na Série B

37ª rodada

16.11 - Ponte Preta 0x4 Sport | Moisés Lucarelli/SP

18.11 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 21h45

38ª rodada

24.11 - Guarani-SP x Ceará | Brinco de Ouro/SP, às 18h30

24.11 - Sport x Santos | Ilha do Retiro/PE, às 18h30