Influenciadora é surpreendida por gritos de socorro ao filmar o mar e ajuda a salvar náufragos

A influenciadora digital goiana Laura Alvarenga Pires Lima registrava a experiência dela a bordo de um cruzeiro, no último domingo (19), quando foi surpreendida por pedidos de socorro feitos por sobreviventes de um naufrágio, que estavam em alto-mar, em Angra dos Reis (RJ). Com o auxílio dela, que avisou sobre o caso aos responsáveis pelo navio, seis pessoas foram resgatadas. Um sétimo pescador não resistiu e faleceu.

Na ocasião, a criadora de conteúdo gravava o mar, quando ouviu os gritos do grupo, que estava à deriva na água. “Tá tudo azul, tá começando a escurecer... Que p***a é essa? Tem alguém gritando socorro. Será que tá no meio do mar ali? Tem alguém ali pedindo socorro”, diz ela nas imagens. As informações são do jornal Metrópoles.

Em seguida, ela e uma amiga, a também influenciadora Bárbara de Lemos Rodrigues, buscaram ajuda e acionaram a equipe responsável pelo cruzeiro. "A Bárbara desceu correndo lá para avisar. Tô tentando ligar aqui lá recepção para ver se consigo falar lá antes da Bárbara chegar. […] Tô incrédula. Sabe quando você fica em choque?”, comentou a goiana.

Então, o navio emitiu um alerta para avisar aos tripulantes sobre o naufrágio e a operação para socorro às vítimas.

O grupo de seis pescadores, com idades entre 40 e 41 anos, foi socorrido pela embarcação de grande porte e encaminhado para a guarda costeira, conforme o diretor do cruzeiro.

“Apesar do choque, estão fisicamente bem. Foram entregues à guarda costeira para que recebam assistência médica e possam voltar as suas casas em segurança o mais rápido possível. Agradecemos mais uma vez pela compreensão de todos, e agora seguiremos viagem em direção a Búzios”, comunicou o gestor.

Ainda conforme o Metrópoles, o barco dos náufragos teria saído para pescar no sábado (18), mas acabou afundando. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Marinha e pela Polícia Civil. Ao todo, estavam a bordo sete homens e um deles acabou falecendo.