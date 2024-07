Bebê sequestrado por falsa médica é encontrado pela Polícia; entenda o caso

Uma bebê foi sequestrada por uma médica dentro de um hospital de Uberlândia, em Minas Gerais, nessa terça-feira (23), e foi localizada pela Polícia nesta quarta (24). A criança tinha apenas três horas de vida quando foi levada por mulher que fingiu que iria alimentá-la. Informações são da CBN Brasil.

De acordo com a delegada Lia Valechi, à frente das investigações, a bebê foi encontrada com a sequestradora em uma clínica de Itumbiara, em Goiás. No entanto, não foi informado o estado de saúde da pequena. Também não foi dito se alguém foi preso pela ocorrência.

Entenda o caso

A bebê foi sequestrada na noite de terça-feira, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela família, a criança foi levada por uma mulher que teria se passado por médica. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que a sequestradora sai da unidade com a menina no colo e entra em um carro que a aguardava.

Nas imagens, é possível ver ainda que a sequestradora usava jaleco, máscara de proteção e crachá, para se passar de funcionária do hospital.

Testemunhas informaram à Polícia que a mulher chegou ao hospital questionando os funcionários sobre onde seria a ala da maternidade da pediatria porque teria de avaliar uma criança. Ela foi, então, conduzida até o quarto onde a bebê estava com a família.

O pai da menina, Edson Ferreira, disse, em entrevista à TV Integração, afiliada da Globo, que a sequestradora falou que levaria a bebê para se alimentar. "Entrou uma mulher disfarçada de médica falando que era pediatra, enganou todo mundo, desde os guardas aqui até lá dentro. Ela pegou a menina, falou que ia dar um leite e a gente deixou, estávamos confortáveis ali dentro e confiamos quando a mulher saiu com a menina foi embora", lembrou ele.

No entanto, devido à demora para retornar com a bebê, o pai foi atrás de informações e descobriu que a filha já não estava mais no hospital. Foi então que informou à Polícia Militar sobre o sequestro e a corporação iniciou o rastreamento para localizar os criminosos e resgatar a criança.

O caso será investigado internamente, no Hospital de Clínicas, e, também, pela Polícia.