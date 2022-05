Acidente no Portão do Inferno: caminhão cai de penhasco e motorista sobrevive no MT; veja vídeo

Um caminhão caiu de um precipício com altura de 75 metros chamado Portão do Inferno, na altura da rodovia MT-251, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O motorista sobreviveu ao acidente, que foi registrado por câmeras de segurança.

Identificado como Daniel Francisco Sales, o condutor de 65 anos teve uma fratura na perna, sendo encaminhado ao hospital. O idoso foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e teve de ser puxado por um guincho.

Ele foi levado a um hospital em aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), segundo nota emitida pela Corporação.

O veículo carregava galões de água, que estouraram e ficaram espalhados pela via.

Legenda: Galões ficaram espalhados pela rodovia Foto: Divulgação/PMMT

A rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas após o resgate do idoso, o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da PMMT (BPMTRAN), liberou a pista. A unidade fez comboios para dar fluidez ao fluxo. O trânsito ficou mais lento no sentido da Chapada dos Guimarães, pois um caminhão teve pane mecânica na fila de veículos.