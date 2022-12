Cinco pessoas morrem após toras de eucalipto caírem de carreta em acidente com dois veículos

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou cinco pessoas mortas, nesta terça-feira (6), na PR-456 em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas possuíam entre e 24 e 49 anos e estavam nos carros. As informações são do G1.

A carreta estava com dois semirreboques com toras de eucalipto. A carga caiu e esmagou os veículos.

Foto: Divulgação/ PRE

A instituição informou que o condutor do caminhão foi encaminhado a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. Os detalhes sobre a causa do acidente também não foram fornecidos pela polícia.

Foto: Divulgação/ PRE