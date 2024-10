1,45 milhão de clientes da Enel em SP estão sem energia e empresa prevê retorno na segunda-feira, 14

Cerca de 1,45 milhão de clientes da Enel Distribuição São Paulo seguiram sem energia neste sábado (12), após temporal que atingiu a Grande SP na última sexta-feira (11). Empresa comunicou a clientes que prazo de restabelecimento do serviço seria somente para segunda-feira (14).

A informação chegou a clientes de diferentes regiões da capital do Estado e foi descrita pela empresa como “uma falha na programação da resposta automática do canal de atendimento pelo WhatsApp”, segundo o g1.

Veja também País Enel aciona equipe de outros Estados, incluindo o Ceará, para resolver falta de energia em São Paulo País Tempestade em São Paulo causa queda de energia e deixa cidade em alerta para alagamentos

Apesar do posicionamento da distribuidora de energia, clientes receberam a informação por outras vias além do WhatsApp, como por SMS e chatbot no site. Ainda segundo o g1, outros clientes chegaram a receber comunicado similar com previsão para o domingo (13).

Conforme informou a empresa ao veículo, na tarde de hoje 650 mil clientes, do total de 2,1 milhões atingidos, tiveram a energia restabelecida.

“(...) Técnicos da companhia seguem trabalhando para reconstruir trechos da rede elétrica danificados e restabelecer o serviço para cerca de 1,45 milhão de clientes impactados, o que representa cerca de 18% dos clientes da distribuidora” nota da Enel Distribuição São Paulo

Conforme a empresa,10 bairros da capital foram afetados pelo temporal. Além deles, alguns municípios da região metropolitana também sofreram com impactos do evento climático.

Ministério Público investigará apagão

Neste sábado (12), o promotor Silvio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo, disse que vai incluir o mais recente apagão no inquérito que investiga possíveis irregularidades no serviço prestado pela Enel.

De acordo com o promotor, é preciso esperar que a situação seja normalizada para agilizar as providências. Isso porque ele ainda aguarda que o Estado e os municípios atingidos informem sobre os prejuízos causados pela tragédia.

Não é a primeira vez que isso ocorre, porém. Em novembro de 2023, a Promotoria do Consumidor abriu um inquérito para apurar sobre o apagão daquele mês.

O órgão já tratava da questão em outra apuração, aberta ainda em 2019, após a Enel comprar a AES Eletropaulo. No ano passado, o Ministério Público defendeu que a empresa indenizasse todos os 2,1 milhões de imóveis impactados pela falta de energia.

Além do MP, o Procon-SP anunciou também neste sábado que vai notificar a Enel para que explique os motivos da demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para consumidores de vários bairros de São Paulo e de outras cidades do Estado.

Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) intimou a Enel para que apresente justificativas e proposta de adequação imediata do serviço.