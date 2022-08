Vulcão em erupção atrai turistas para piqueniques na Islândia; veja vídeo

Turistas e moradores de Fagradalsfjall, perto da capital da Islândia, Reykjavik, têm realizado piqueniques em um local inusitado - e perigoso: um vulcão em erupção. Dezenas de pessoas sobem o monte de Fagradalsfjall para admirar o fenômeno.

O local tem sido ponto de encontro de pessoas que aproveitam o "espetáculo" para fazer piquenique enquanto a lava é cuspida para cima.

A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa.

A erupção do Fagradalsfajall começou após um aumento da atividade de terremotos na área, de acordo com o Escritório Meteorológico islandês (IMO). O vulcão está a apenas 15 km do aeroporto internacional do País.

O canadense Jessie Bull, de 23 anos, contou à agência Reuters que chegou à cidade no dia em que o vulcão entrou em erupção. "Eu nunca vi um vulcão, vulcão ativo. Meio assustador. Estou meio assustado, tipo, eu ouço esses barulhos e fico tipo 'será que vai entrar em erupção ainda mais?'", disse.

Os turistas, de diferentes nacionalidades, descrevem a vivência como "uma experiência de vida" e "surreal". Kristi Tahepold, uma dentista da Estônia, afirmou: "Se você tiver alguma chance na sua vida de ver um vulcão, vá. Mesmo se você não tenha sapatos e roupas para isso, apenas vá".