Um acidente de avião na Somália terminou com a aeronave de cabeça para baixo no Aeroporto Internacioal Aden Adde, em Mogadishu, nesta segunda-feira (18). Segundo a imprensa estatal, todos os 30 passageiros foram resgatadas com vida. A companhia aérea Jubba Airways vai investigas as causas do sinistro, que ainda não são conhecidas. O voo retornava da cidade de Baidoa.