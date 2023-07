Veja o que diz a nova lei de imigração da Alemanha para atrair mão de obra estrangeira qualificada

A Alemanha mudou a legislação que trata de imigração no País para facilitar o ingresso de trabalhadores estrangeiros com mão de obra qualificada. A nova lei foi aprovada no fim de junho e chancelada na última sexta-feira (7) pela Bundesrat, a câmara alta do Parlamento alemão.

A ideia é suprir uma carência que o País tem de trabalhadores para as áreas de saúde, hotelaria, tecnologia e meio ambiente. Entre os requisitos estão: domínio do idioma, idade e atuação na área.

Só no ano passado, a Alemanha estima ter somado 2 milhões de vagas ociosas.

Veja as regras:

País terá um cartão autorizando a permanência, por até um ano, de trabalhadores estrangeiros com qualificação comprovada;

Tais beneficiários poderão ter ainda uma ocupação ocasional de até 20 horas semanais enquanto buscam emprego;

Qualificação e experiência profissional, conhecimento de inglês e de alemão, idade e conexões com a Alemanha são critérios que facilitam o ingresso;

Trabalhadores que não possuem qualificação profissional reconhecida na Alemanha também poderão trabalhar, desde que comprovem qualificação profissional de pelo menos dois anos na área e que tenham uma oferta de emprego já comprovada;

Estudando também terão mais flexibilidade caso queiram ingressar no mercado de trabalho;

Profissionais da área de Tecnologia da Informação, mesmo que não tenham diploma e conhecimento de alemão, poderão trabalhar na Alemanha, caso comprovem experiência profissional;

Os profissionais poderão levar para o País seus familiares.