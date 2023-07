Quem foi Emma Reyes, pintora e escritora homenageada pelo Google neste domingo (9)

A pintora, contadora de histórias e escritora colombiana Emma Reyes é a homenageada do Google neste domingo (9), data de seu nascimento.

Um "doodle" — versão divertida da logo do site de buscas — foi criado para aguçar a curiosidade dos internautas sobre a artista, considerada uma das mais icônicas da América Latina no século 20.

Quem foi Emma Reyes?

Reyes nasceu em 9 de julho de 1919, em Bogotá. Sua infância e adolescência foram nas ruas da capital colombiana, com a irmã e a mãe, em meio à miséria, negligência e abandono.

Após a mãe abandonar a família, ela e a irmã foram acolhidas em um convento, quando Reyes tinha 15 anos de idade. No entanto, quatro anos depois, exausta da clausura e do trabalho incessante, a jovem fugiu do lugar e deixou o País, passando a viver em diferentes lugares da América Latina, como Buenos Aires e Montevidéu.

Mas ela se estabeleceu mesmo como artista na França, nos anos 60, onde morou até sua morte, em 2003. Foi lá, inclusive, que ela encontrou Jean Perramert, um médico francês que depois se tornou seu marido.

Obras

Autodidata, Reyes começou a pintar em Buenos Aires, na Argentina, mas também passou um tempo estudando no México, na década de 1950, o muralista Diego Rivera.

Em suas obras, a artista imprimiu cores e imagens dos diferentes lugares da América Latina em que passou, como mercados, famílias, florestas, homens, mulheres e o próprio cotidiano.

No entanto, ela também ficou conhecida como "avó" por por outros artistas latino-americanos, por acolher a comunidade colombiana que chegava à França para aprender arte.

Livro de memórias

Estimulada pelos amigos, Reyes também queria escrever um livro com suas memórias. Mas, por não ter tido educação formal em idiomas, ela não queria publicar algo com erros de ortografia e gramática. Foi aí que seu amigo, o historiador Germán Arciniegas, pediu que ela escrevesse cartas sobre sua infância para ele.

Reyes escreveu 23 cartas que compuseram o livro 'Memórias por Correspondência'. A obra literária, no entanto, só foi publicada em 2012, quase uma década após o falecimento da artista.